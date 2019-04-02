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Bu gece Miraç Kandili

Bu gece Miraç Kandili

02 Nisan 2019 Salı 11:03
Bu gece Miraç Kandili

ÇAKIR:”İNSAN AKIL VE İDRAK SINIRLARININ ÖTESİNDE MÜSTESAN BİR GERÇEKLİKTİR”

İslam aleminde kutsal üç aylarda yer alan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Miraç Kandili gecesinin Hz. Muhammed’in üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayı olduğunu belirterek, “Yüce Allah’a yakınlığın doruk noktası olan Miraç, insan akıl ve idrak sınırlarının ötesinde müstesna bir gerçekliktir” dedi.

Çakır, bu gecede Allah’ın Hazreti Muhammed’e büyük hakikatlerini gösterdiğini, doğrudan ilahi vahye muhatap ettiğini ve İslam dininin direği, müminin miracı olan namazı farz kıldığını kaydetti.

Süleyman Çakır, şöyle devam etti:
“İkinci bir Kadir Gecesi hükmünde olan bu gecede, yapılan duaların ve tövbelerin kabul olacağı, Allah’a başka ortaklar kabul edenler hariç bütün günahların affedilebileceği müjdesi verilmiştir. Bu nedenle inananlar olarak bu mübarek Miraç Kandili gecesinde Yüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz. Savaşlarla, katliamla yoğrulan dünyada, sevgi ve kardeşlik tohumlarının yeşermesi için dua etmeliyiz”

Çakır, bu istisnai günleri iyi değerlendirmek, camilere giderek okunan Kur’an-ı Kerim'i dinlemek, camilerde yapılan sohbetlere iştirak etmek, namaz kılmak, dua etmek, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmek gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 02.04.2019 14:10
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