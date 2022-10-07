Bu Gece Mevlid Kandili...

Hala Sultan Camii’nde program düzenlenecek

İslam aleminin önemli geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor.

İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Camii’nde program düzenleyecek.

18.30-20.00 saatleri arasında yer alacak programda Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal vaaz verecek. BRT2’den canlı yayınlanacak olan program dualar ve nasihatlerle sonlandırılacak.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in dünyaya teşrifleri ile idrak edeceğimiz bugünkü Mevlid Kandili'nin, tüm insanlığın huzur ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.” ifadelerini kullandı.

-Karadeniz Kültür Derneği'nin mesajı

Karadeniz Kültür Derneği’nin mesajında ise, “İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Mevlid Kandilinizi kutlar; Türk-İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.” denildi.

-Din Görevlileri Derneği'nin mesajı

Din Görevlileri Derneği mesajında ise Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayı olduğu vurgulandı.

Mesajda, “O, yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Mevlit Kandili; sevgili peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, için bulunmaz bir fırsattır.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca 1-7 Ekim haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğuna vurgu yapılarak, camilerin yeryüzünde Allah’ın evleri ve milli birlik ve bütünlüğün de teminatı olduğu, bu kutsal mabetlerde görev icra eden din görevlilerinin toplumun manevi inşasında çok önemli görev yürüttükleri ifade edildi.