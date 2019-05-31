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Bu gece Kadir gecesi...

Bu gece Kadir gecesi...

31 Mayıs 2019 Cuma 03:52
Bu gece Kadir gecesi...

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kadir Gecesi’nin,  Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, tövbelerin karşılık bulduğu, içerisinde maddi-manevi pek çok rahmet, bereket ve mağfiretin olduğu müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Atalay yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, “Bu geceye ulaşan biz müminler ‘faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesine kavuşmaya gayret etmeli, bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek değerlendirmeliyiz” dedi.

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Atalay böylesi mübarek gün ve geceleri; darda kalanları,  yoksulları, yetim ve kimsesizleri sevindirerek değerlendirmek ve bütün insanlığa ve canlılara karşı merhametli olmak gerektiğini ifade etti.Atalay, halkın, soydaş ve dindaşların  Kadir Gecesi’ni kutladı.

Atalay ayrıca Kadir Gecesi tüm camilerde  programlar düzenleneceğini,  Hz. Ebubekir Camii’nde 21.00-21.30 arasında icra edilecek Kadir Gecesi programının  BRT 1 kanalından canlı  yayınlanacağını kaydetti.

Öte ayndan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda da mesaj yayımlayarak Kadir Gecesi’nin vatana, millete ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 07:33
Anahtar Kelimeler:
Kadir Gecesi
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