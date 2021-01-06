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Bu gece bazı bölgelerde kısa süreli internet kesintisi olacak

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:41
Bu gece bazı bölgelerde kısa süreli internet kesintisi olacak
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MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya  tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet kesintisi Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Girne arasında çalışan fiber optik kablo sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarından kaynaklanacak.

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