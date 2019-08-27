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Bu da av kavgası!

Hükümetin av konusunda aldığı yeni kararlar beraberinde tartışmaları da beraberinde getirdi

Bu da av kavgası!

Hükümetin av konusunda aldığı yeni kararlar beraberinde tartışmaları da beraberinde getirdi

27 Ağustos 2019 Salı 08:03
Bu da av kavgası!

Federasyondan yapılan açıklamada, “avcı camiasını yakından ilgilendiren konular hakkında bazı siyasilerin popülist davranarak avcılık dışı kararlar ürettiği” savunularak, buna artık “dur” deme zamanının geldiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği, narenciye bahçelerin ava açılmamasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu kaydederek, hükümete bu konuda destek belirtti.
 

Avcıların talebini eleştiren dernek başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklamasında, dünyanın hiçbir ülkesinde özel mülk olan bahçelerin avlanmaya açılmadığını kaydetti.
 

Akçın, narenciye üreticilerinin, avcıların bahçelerinde avlanmasına kesinlikle karşı olduklarını duyurmak istediğini belirterek “Hükümetin aldığı karar doğru ve yerinde bir karardır. Hükümeti, üreticiyi avcılarla karşı karşıya kalmalarını önledikleri için destekliyor ve kutluyoruz” dedi.

Avcılık Federasyonu, bugün “Avına Sahip Çık” sloganı ile eylem yapacak.

Avcılık Federasyonu tüm avcıları eyleme katılmak amacıyla saat 08.30’da Avcılık Federasyonu önünde toplanmaya çağırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “avcı camiasını yakından ilgilendiren konular hakkında bazı siyasilerin popülist davranarak avcılık dışı kararlar ürettiği” savunularak, buna artık “dur” deme zamanının geldiği ifade edildi.

Avcılık Federasyonu, her zaman demokrasiyi çalıştırıp, sürekli devletin mekanizmasına sahip çıkmalarına rağmen bazı siyasilerin buna ters davranışlar içine girdiğini savunarak, avcılar için buna karşı “avına sahip çık” şiarı ile birlik olma zamanı olduğunu kaydetti.

NARENCİYE ÜRETİCİLERİ HÜKÜMETE DESTEK VERDİ

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği, narenciye bahçelerin ava açılmamasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu kaydederek, hükümete bu konuda destek belirtti.

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Avcıların talebini eleştiren dernek başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklamasında, dünyanın hiçbir ülkesinde özel mülk olan bahçelerin avlanmaya açılmadığını kaydetti.
“BAHÇELERDE AVLANMAK ÇOK RİSKLİ”
Akçın, bahçelerin özel olduğunu ve hukuken izni olmadan girilemeyeceğini belirterek, “Nerde kaldı ki geçen yıl avlanmaya açılan bahçelerde hem vurulanlar oldu, bazı evlerin camları kırıldı. Alan o kadar dar ki nerede tüfek atılsa mutlaka bir eve isabet eder. Ayrıca bazı bahçelerde geçen yıl bize gelen bilgiler ışığında muhtelif ürün toplandığına dair şikayetler olmuştur. Bahçe içlerinde avlanmak çok riskli ve tehlikelidir” ifadelerini kullandı.
Akçın, narenciye üreticilerinin, avcıların bahçelerinde avlanmasına kesinlikle karşı olduklarını duyurmak istediğini belirterek “Hükümetin aldığı karar doğru ve yerinde bir karardır. Hükümeti, üreticiyi avcılarla karşı karşıya kalmalarını önledikleri için destekliyor ve kutluyoruz” dedi.

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