Bu bölgeler dikkat! Elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa'da 5 saatlik elektrik kesintisi!

Lefkoşa'da bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, kesintiden Hamitköy Camii ve bölgesi, Hamitköy Ağıllar Yolu, Kırsal Kesim Arsaları ve Balyo Tepe bölgeleri etkilenecek

Güzelyurt’ta 4 saatlik elektrik kesintisi!

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle bugün Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre, Akçay Nar Sokak, Avcılar Sokak, Düğün Salonu ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.