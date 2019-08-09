Bu asker artık ‘bizim asker’ değil mi?

Sıkıntı aylardan beridir yaşanıyor ama…

Son günlerde şikayetler iyice arttı!

İnsanlar ofisimize ziyarete gelip aylar öncesinin faturalarını gösteriyorlar…

Tabi ki özellikle vurguluyorlar;

“Lütfen bunları yayınlamayın” diye…

Kimi çekindiğinden, kimi de askeri kurumlara olan saygı ve sevgilerinden!

Ama belli ki artık bıçak kemiğe dayandı…

Ne zaman gidip sorsalar aldıkları cevap şu oluyor;

“Savunma bütçesi açılmadı onun için ödeme yok…”

Soruyorlar ne zaman açılacak diye, aldıkları cevap hep aynı;

“Bilmiyoruz…”

Herkesin haklı olduğu bir durum anlayacağınız…

…

Çok merak ediyoruz doğrusu…

Dün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Erenköy Direnişini anma etkinlikleri nedeniyle ülkemize önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler…

Hem içe hem de dışa önemli mesajlar verdiler!

Acaba bizim devlet erkanı şu savunma bütçesi bilmecesini kendilerine hiç sordular mı?

Hemen tahminimizi de yazalım;

Bize göre sormadılar…

Cesaret bile edemediler!

Aksiyse eğer çıkıp açıklasınlar…

Nerede o cesaret!

Niye çekiniyorlar ki…

KKTC için yıllardır hazırlanan hibe bütçe programı bu!

Gelen para belli, gittiği yer belli…

Bir de bu durumdan kendilerine rant çıkardıklarını zannedenleri de unutmamak gerek!

…

Adı üstünde savunma bütçesi diyorlar buna…

Öncelik buradaki askerimizin ihtiyaçları ve rutin giderleri!

Maaşlar da bu paralardan ödeniyor…

Son zamanlarda bütçe açılmadığı için bir kısmının KKTC bütçesinden ödendiği biliniyor!

Bir yerlerden kesiliyor, askerin maaşları ödeniyor…

Çünkü onlar olmazsa olmazımız!

Sınırlarımızı koruyanlar…

Geceleri rahat uyumamızı sağlayanlar!

Bu para ne zaman aktarılır bilinmez ama artık akla şöyle bir soru da gelmeye başladı…

Parasız savunma mı olurmuş!

Ne yiyecekler ne içecekler nasıl barınacaklar sınırları nasıl koruyacaklar…

Sorulması gereken de şudur;

Bu kaynağın hassasiyeti ortadayken hiç mi bir cesur yürek soramıyor bütçenin akıbetini…

Biraz daha gecikilirse ne olacak biliyor musunuz;

“Bu asker artık bizi askerimiz değil mi” diye sorular sorulmaya başlanacak…

Kimi masum bir şekilde soracak bu soruyu!

Kimi de kasıtlı ve hinlik duygularıyla…

Bizden uyarması!