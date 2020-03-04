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Bu adamı kim vatandaş yaptı!

Birkaç ay önce şaibeli bir şekilde vatandaş yapıldığı iddia edilen suç makinesi İbrahim Koska’nın Halkın Partisi’nin seçim çalışmalarında boy göstermesi şaşkınlık yarattı.

Bu adamı kim vatandaş yaptı!

Birkaç ay önce şaibeli bir şekilde vatandaş yapıldığı iddia edilen suç makinesi İbrahim Koska’nın Halkın Partisi’nin seçim çalışmalarında boy göstermesi şaşkınlık yarattı.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:16
Bu adamı kim vatandaş yaptı!
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Suç dosyası kabarık, işsiz bir şahsın nasıl vatandaş yapıldığı merak konusu olurken Halkın Partisi yetkilileriyle samimi pozlar vererek seçim çalışmalarında da aktif rol oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Poliste 7 adet suç kaydı olan çiçeği burnunda KKTC vatandaşı İbrahim Koska, işlediği son suçla da ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

KIBRIS MANŞET ÖZEL

Eşinin kahvesine cinsel gücü artırıcı jel koyarak içirmek isteyen ve çantasına el koyan zanlı İbrahim Koska tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, zanlının Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının gönüllü ifade vererek, eşinin fincanına cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

ÜÇ ÇOCUK BABASI VE İŞSİZ

Polis, zanlının KKTC ve TC vatandaşı olup, 3 çocuk babası ve işsiz olduğunu belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Bu arada İbrahim Koska’nın poliste çok sayıda suç dosyası olmasına rağmen KKTC vatandaşlığına alınması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ZAROĞLU UYARMIŞTI

22 Ekim 2019 tarihinde Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın sabıkalı birini vatandaş yaptığını iddia etmişti.

Sanık Koska’nın HP’nin seçim gezilerinde aktif rol aldığı da öğrenildi.

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