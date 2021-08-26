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Bu acıya yürek dayanmaz küçük Karel kurtarılamadı

26 Ağustos 2021 Perşembe 19:44
Bu acıya yürek dayanmaz küçük Karel kurtarılamadı

ERGÜN YAHAT

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Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

26.08.2021 tarihinde saat 17.20 sıralarında Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ(K-34) yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel TAŞKENTLİ(E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.Soruşturma devam etmektedir.

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