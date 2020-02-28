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Btm Ligleri İle İlgili Protokol, Düzenlenen Törenle İmzalandı

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Bölge terfi müsabakalarına ve hakem paralarına destek amaçlayan Bölge Terfi Müsabaka (BTM) Ligleri ile ilgili protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Btm Ligleri İle İlgili Protokol, Düzenlenen Törenle İmzalandı

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Bölge terfi müsabakalarına ve hakem paralarına destek amaçlayan Bölge Terfi Müsabaka (BTM) Ligleri ile ilgili protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

28 Şubat 2020 Cuma 17:22
Btm Ligleri İle İlgili Protokol, Düzenlenen Törenle İmzalandı
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Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Bölge terfi müsabakalarına ve hakem paralarına destek amaçlayan Bölge Terfi Müsabaka (BTM) Ligleri ile ilgili protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Başbakanlık’ta gerçekleşen törende protokole, Başbakan Ersin Tatar ile Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu imza attı.

Başbakan Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, futbolun ülkede çok ilgi gören bir spor olduğuna işaret ederek, binlerce gencin spor ve futbol hayatına dahil olduğunu belirtti.

BTM’yi kimsenin hafife almaması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı BTM maçlarındaki seyirci sayısı, büyük kulüplerin maçlarından çok daha fazla oluyor” dedi.

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Tatar, kendilerinin görevinin ellerinden geldiğince destek vermek olduğunu söyleyerek, futbolun çok popüler bir spor olduğunu ve ne kadar çok genci buraya yönlendirebilirlerse o kadar gence sağlıklı uğraşlar edindirmiş olacaklarını ifade etti.

Birtakım katkıları arttırarak sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, “Herşey KKTC gençliği için” dedi.

Hasan Sertoğlu da konuşmasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da köylerin spor faaliyetlerini yürüttüğü Bölge Terfi Müsabakalarına ve hakem paralarına verdiği destekten dolayı Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

BTM liglerinin amacının köylerdeki gençlere spor yapma imkanı tanımak olduğunu ifade eden Sertoğlu, 60 köyden gelen gençlerinin spor yapabilmesi için verilen bu katkının gençler için çok anlamlı olduğunu söyledi.

(AK/FEZ)                                              FOTOĞRAFLI

 

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