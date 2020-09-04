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BTHK’dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), künyesiz haber sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

04 Eylül 2020 Cuma 18:36
BTHK’dan açıklama
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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), künyesiz haber sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BTHK tarafından yapılan açıklamada Bilişim Suçları Yasası’nın internet haber sitelerine, Genel Yayın Yönetmeni ve/veya Sorumlu Yayın Yönetmeninin ismini ve yayın merkezini tanımlayan, ulaşılabilir bir adresi ve iletişim numarasını içeren künye ve iletişim bilgilerini yayımlama yükümlülüğü getirdiği hatırlatıldı.

KARAR YAZILI BAŞVURU ÜZERİNE ALINDI

BTHK’nın, kendisine yapılan yazılı başvuru üzerine, kurallara uygun olmayan bir internet haber sitesine erişimi engelleyebileceği, bu halde başvuru sahibinin, erişimin engellenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde, Mahkemeye başvurarak erişimin engellenmesi kararı alamaması durumunda, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden kalkacağı kaydedildi.

BTHK’nın 3 Eylül’de, ilgili haber sitelerinde hakkında yayın yapılan bir şikayetçinin yazılı başvurusu üzerine konuyu incelediği, internet haber sitelerinin birinin künyesinde yer alan genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör isimlerinin sahte olduğunu ve diğer iletişim bilgilerinin bulunmadığını; diğer haber sitesinde ise hiç künye bulunmadığını tespit ettiği ve bu sebeple her iki site hakkında da erişimi engelleme kararı verdiği bildirildi.

“Bazı künyesiz haber sitelerine halen erişimin devam ettiği” yönündeki eleştirileri de yanıtlayan BTHK,  yasa uyarınca erişimi engelleme kararı verilebilmesi için, bu konuda kendisine yapılmış yazılı bir başvuru olması gerektiğini anımsattı.

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Her iki haber sitesinin de, erişimi engelleme kararı verilmesinin ardından künyelerini yasaya uygun hale getirdiklerini ve bunu kendilerine bildirdiklerini belirten BTHK, bilgilerin gerçekliğinin teyit edilmesinin ardından söz konusu sitelerle ilgili verilen erişimi engelleme kararının kaldırıldığını kaydetti.

18 AY SÜRE KÜNYE EKSİKLİĞİ İÇİN TANINMIŞ DEĞİL

Açıklamada, haber sitelerine bu yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmek için tanınan 18 aylık sürenin, yasanın uygulanması için gereken alt yapı yükümlülüğü ile ilgili olduğu aynı maddenin 2. Fıkrasında belirtildiği de vurgulandı.  Bununla birlikte “Fikri Haklara, Yazılım ve Veri Tabanı Üzerindeki Haklara Yönelik İhlallerle ilgili olanlar hariç, yasanın diğer hükümlerinin yürürlüğe girmesini ve/veya uygulanmasını ertelemiş değildir. Başka bir ifadeyle, yasanın erişimi engelleme ile ilgili olanlar dahil tüm hükümleri yürürlüğe girmiş durumdadır” ifadesi kullanıldı.

Yasal düzen çerçevesinde, yasanın uygulanması ve/veya yasaya uyulması ile ilgili altyapısal ve/veya teknik bir yetersizliği bulunmayan tüm erişim sağlayıcılar ve haber sitelerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunun altı çizilirken, doğru ve ulaşılabilir bir künye yayımlama hususunda KKTC’deki hiçbir haber sitesinin altyapısal ve/veya teknik bir yetersizliği olduğu saptanmadığı belirtildi.

AMAÇ MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK

Açıklamada ayrıca, daha önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi en az iki kez BTHK’nın vermiş olduğu geçici erişimi engelleme kararının akabinde süresiz erişimi engelleme kararı verdiği de bildirildi.

Yasa’nın geçmesinden önce, hiç künyesi olmayan veya sahte bilgiler içeren künye ile yayın yapan haber sitelerinin hakaret içeren ve/veya kişilik haklarına saldırı içeren yayınlarından dolayı mağdur olan kişiler, muhatap bulamadıklarından haklarını arama ve/veya mağduriyetlerini giderme hak ve imkanından yoksun kalmaktaydılar” denilen açıklamada, Bilişim Suçları Yasası ile bu durumu çözümlemek amacıyla künye yayımlama zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 19:19
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