BTHK internet haber sitelerini uyardı

“KÜNYE-İLETİŞİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN VEYA YAYIMLANMIŞ OLAN BİLGİLERİN ULAŞILABİLİR DOĞRU BİR BİLGİ OLMADIĞI TESPİT EDİLEN İNTERNET HABER SİTELERİNİN ERİŞİMİ ENGELLENECEK”

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), künye-iletişim bilgileri bulunmayan veya yayımlanmış olan bilgilerin ulaşılabilir doğru bir bilgi olmadığı tespit edilen internet haber sitelerinin erişiminin engelleneceğini duyurdu ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

BTHK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilişim Suçları Yasası’nın 14 Temmuz 2020 tarihli ve 136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, söz konusu yasanın İnternet Haber Sitelerine bazı yükümlülük ve sorumluluklar getirdiği, kuruma yapılacak şikayet ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen sözkonusu sitelerin engellenebileceği kaydedildi.

“Bu yükümlülük ve sorumlulukların arasında her bir internet haber sitesinin künye ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yayımlamış olması gerektiği yer almaktadır” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmakta olduğu bu günlerde, internet haber sitelerinin iletişim ve künye bilgilerini yayınlamış olmalarının önemi, vurgulandı.