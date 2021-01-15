BTHK DENİZ TELSİZLERİ YENİLEME İŞLEMLERİNİN ARTIK KURUMUN İNTERNET SAYFASINDAN YAPILABİLECEĞİNİ DUYURDU

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), deniz telsizleri yenileme işlemlerinin artık kurumun internet sayfasından yapılabileceğini duyurdu.

BTHK, deniz telsizleri ile ilgili yenileme işlemlerini daha kolay bir hale getirmek için oluşturulan sayfaya, “http://www.bthk.org/tr/online-islemler” adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

BTHK’dan yapılan açıklamada, ilk kez kayıt yapılacaksa, cihazın fiziki olarak incelenmesi gerektiği belirtilerek, bundan dolayı telsiz cihazıyla birlikte Kuruma gidilmesi gerektiği uyarısında da bulunuldu.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Deniz telsizi kullanılan tüm teknelerin deniz telsiz cihazlarının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na kaydedilmesi ve yıllık telsiz kullanım ücretlerinin her yıl en geç şubat ayı sonuna kadar Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir. Profesyonel balıkçı tekneleri için deniz telsizi kayıt zorunluluğu olmakla birlikte yıllık kullanım ücretine tabi değildirler.

Eğer ilk kez başvuruda bulunmayacaksanız ve yıllık izinlerinizi aksatmadan güncellemişseniz online yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Online başvuru için telsiz seri numarası, tekne numarası ve kimlik numarası kullanılması yeterli olacaktır. Kolayca yapılan online ödeme sonrasında onay belgesi dijital olarak verilmektedir.”