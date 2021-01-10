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Btc Türk mali krizde mi?

Türkiye Milli Takımlarının ana sponsoru olan BTC TÜRK'ün cevap vermediği müşterileri ikinci Çiftlik Bank tedirginliği yaşıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 13:46
Btc Türk mali krizde mi?
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Türkiye Milli Takımlarının ana sponsoru olan BTC TÜRK'ün cevap vermediği müşterileri ikinci Çiftlik Bank tedirginliği yaşıyor.

Son bir haftadır çeşitli gerekçelerle müşterilerinin para veya kripto çekilişi yapmalarına engel koyan Btc Türk'ün canlı destek ve mail yoluyla çalışan destek hizmetlerine ulaşmak günler alıyor. Canlı destek hattında 1150. 1500. Sıralardan başlatıp 100. Sıralara gelince canlı desteği sonlandıran sistem müşterilerinin günlerce bilgisayar başında esir olmalarına rağmen sonuç alamamaları insanlarda tedirginlik yaratıyor. Hesaplarından çekiliş yapamayan müşteriler Btc Türk'ün batmış olma ihtimali üzerinde tedirginlik yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından yorumlar yapıyor. Btc Türk'ün yetkilileri ise halen daha sessizliğini koruyunca müşterilerinin haklı isyanına sebep oluyor. Bazı müşterilerinin Pazartesi günü savcılığa başvuracağı ve İstanbul Akmerkez'deki merkez ofislerinde eylem yapacağı bildiriliyor. Besim Tibuk'un oğlu Kerem Tibuk tarafından kurulan Btc Türk 2018 yılında el değiştirerek Akmerkezdeki bir şirket tarafından satın alınmıştı.

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Son Güncelleme: 10.01.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
Btc TürkÇiftlik Bank
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