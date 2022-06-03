Brüksel'de "Türkçe, AB’nin resmi dili olmalı" eylemi

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, adanın iki resmi dilinden biri olan Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması yönünde adım atılması için Avrupa Parlamentosu önünde eylem yaptı.

AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in 2019 yılında başlattığı "Türkçe AB Dili olmalıdır" kampanyasına destek verilen eylemde "Türkçe benim ikinci dilim", "Yunanca benim ikinci dilim" pankartları açıldı.

Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, eyleme, Kızılyürek’in desteğiyle 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Avrupa Parlamentosu ziyaretine katılan farklı sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluştu 44 kişilik heyet de destek verdi.

Heyet, gezi sırasında Avrupa Parlamentosu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldıktan sonra parlamentoda Kızılyürek ve çeşitli AP yetkilileriyle görüştü ve AP Genel Kurul salonunu ziyaret etti

-Kızılyürek

Niyazi Kızılyürek, heyete verdiği akşam yemeğinde Adada yaşayan toplumların iki dilli eğitim görmesinin önemli olduğunu ve bunun için her türlü katkıyı koymaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kızılyürek, “Hep birlikte yapılacak daha çok işimiz var, umudumuzu kaybetmeden, herkesi yurdumuzu birleştirmek adına mücadele etmeye davet ediyorum” dedi.