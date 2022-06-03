banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu
Dolar 16,55TL
Dolar 16,55TL
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Tutuksuz Yargılandı
Tutuksuz Yargılandı
İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazanın zanlısı, 5 gün tutuklu
İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü...
banner405

Brüksel'de "Türkçe, AB’nin resmi dili olmalı" eylemi

03 Haziran 2022 Cuma 16:14
Brüksel'de "Türkçe, AB’nin resmi dili olmalı" eylemi

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, adanın iki resmi dilinden biri olan Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması yönünde adım atılması için Avrupa Parlamentosu önünde eylem yaptı.

AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in 2019 yılında başlattığı "Türkçe AB Dili olmalıdır" kampanyasına destek verilen eylemde "Türkçe benim ikinci dilim", "Yunanca benim ikinci dilim" pankartları açıldı.

Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, eyleme, Kızılyürek’in desteğiyle 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Avrupa Parlamentosu ziyaretine katılan farklı sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluştu 44 kişilik heyet de destek verdi.

banner341
Heyet, gezi sırasında Avrupa Parlamentosu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldıktan sonra parlamentoda Kızılyürek ve çeşitli AP yetkilileriyle görüştü ve AP Genel Kurul salonunu ziyaret etti

-Kızılyürek

Niyazi Kızılyürek, heyete verdiği akşam yemeğinde Adada yaşayan toplumların iki dilli eğitim görmesinin önemli olduğunu ve bunun için her türlü katkıyı koymaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kızılyürek, “Hep birlikte yapılacak daha çok işimiz var, umudumuzu kaybetmeden, herkesi yurdumuzu birleştirmek adına mücadele etmeye davet ediyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da feci kaza
Lefkoşa'da feci kaza
Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor
Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor
Öztürkler: “Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”
Öztürkler: “Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”
Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak bir projeye imza attı
Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak bir projeye imza attı
4 gün yağmur bekleniyor
4 gün yağmur bekleniyor
Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı
Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim