Brucella zararları ödendi

Hayvanları Brucella’dan zarar gören üreticiler tazmin edildi, 32 üreticiye 186 bin TL ödendi.

Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim-Kasım 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri yapıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, hayvanları zarar gören 32 üreticiye, 14 büyükbaş ve 130 küçükbaş hayvan vakası için toplam 186 bin TL tazminat ödendi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.