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BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT)’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor.

BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT)’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor.

22 Eylül 2019 Pazar 11:03
BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor

Yeni yayın dönemi, BRT haber merkezinin hazırladığı “Sabah Haber”le, saat 07.00'de başlayacak.
BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, yeni yayın dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Konusunda uzman isimlerin konuk olacağı, siyasetin, ülke gündeminin nabzını tutacağı haber programlarına ağırlık verdik. 
Kültürümüzün aktarıldığı sanat programlarıyla, ülkemiz sanatçılarının katıldığı kuşak programlarımızla, aktüel, müzik ve özellikle sporun her branşının yer aldığı spor programlarıyla BRT yeni yayın dönemine hazır. 
Bundan böyle daha önceki yıllarda olduğu gibi spor karşılaşmaları BRT1Hd kanalından da seyirci ile buluşacak. 

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Kuzey Kıbrıs, 3 Televizyon, 6 Radyo kanalımız ve web sitemiz ile yeni yayın döneminde de ülkemiz  ve dünyada neler olup bittiğini en doğru, en tarafsız şekilde BRT'den öğrenecek. 
BRT1 Hd kanalı haber, spor ve aile programları ile izleyicilerin karşısına çıkarken; BRT2'de ağırlıklı olarak, sporun her branşı ile kültür, eğitim programlarına yer verilecek. BRT3 kanalında ise Meclis birleşimleri ile programların tekrarları olacak.
25 Aralık 1963’ten bu yana Kıbrıs Türkü’nün sesi olan Bayrak radyosu halkımızın her kesimine yönelik haber, kültür, eğitim ve eğlence içerikli programlarına devam ederken diğer 5 radyomuz konularına uygun kaliteli, zengin ve dinamik içerikleri ile dinleyicilerimizle buluşacaklar. 
Bayrak FM, popüler müzik severlerin, Bayrak Klasik, klasik müzik dinlemek isteyenlerin, Bayrak Türk Müziği, Türk müziği hayranlarının, Bayrak International yabancı dillerdeki haber ve müzik programlarımızı dinlemeyi alışkanlık haline getirenlerin, Bayrak haber ise TV’de yayınlanan haber kuşaklarımızı radyolarından izlemeyi talep edenlerin hizmetinde olacaktır.”
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
BrtkBrt Yeni Yayın Dönemi
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