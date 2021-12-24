BRTK’nin 58. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün düzenlenen resepsiyonda, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt konuşma yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, kurumun, yarım asrı geçen yayın hayatında, Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, dijital çağda medya okuryazarlığının başka bir boyuta evirildiği bir dönemde, kurumun Kıbrıs Türk basınına öncü görevini sürdüreceğine inanç belirtti.

BRTK Müdürü Özkurt da “KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan BRT, gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara plaket verildi.



SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRTK’nin her daim Kıbrıs Türkü’nün sesi, halka bütünleşen, ülkenin güzide kurumlarından biri olduğunu söyleyerek, geçmişten bugüne uzanan süreçte basın yayın sektörüne takdirle karşılanan değerli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yayınları ile destek vererek, o zor yıllarda halkın moral gücünü yüksek tutan kurumun, yarım asrı geçen yayın hayatında, Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

BRT’nin 25 Aralık 1963’te zor günlerin şartlarında imkansızlıklar içinde küçük bir garajda, araba aküleriyle radyo yayınlarına başladığını anımsatan Sucuoğlu, kurumun, bugün radyo ve televizyon yayınlarının günümüz teknolojisiyle tüm dünyaya ulaştırmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Sucuoğlu, tarihte üstlendiğini misyonun yanı sıra çağdaş yayıncılık anlayışıyla sürekli gelişme halinde olan BRT’nin günümüzde 3 televizyon ve 5 farklı radyo kanalıyla kesintisiz 24 saat yayın yaptığını belirtti.

Kurumun, internet üzerinden sürdürülen yayınlarına dünyanın dört bir yanından ulaşılabildiğini hatırlatan Sucuoğlu, yayıncılık alanında günümüzde durmadan değişen ve gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek dünyaya uyum sağlamak, çağdaş dünya standartlarını yakalamak ve halkın beklentilerini en üst düzeyde karşılamak adına BRTK’nin büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da Anavatan Türkiye’nin desteğinin, Kıbrıs Türk kurumlarının gelişip güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Sucuoğlu, “BRTK’nın bugün geldiği aşamada TRT ve Anavatan Türkiye’nin destekleri göz ardı edilemez. Bu destekler sayesinde radyo stüdyolarını yenileyen, dijital uydu yayınlarına geçen, HD TV yayınlarına başlayan BRTK, işbirliği içinde gelişmeye çağdaş yayıncılık ilkeleri ve sorumluluğuyla durmadan devam ediyor olmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi.

BRT’nin yeni stüdyoları ve cihazlarıyla, yayınlarının daha kaliteli hale geldiğini dile getiren Sucuoğlu, “58 yıl önce imkansızlıklar içinde başlayan yayınlardan bugün ulaşılan nokta, Kıbrıs Türkü’nün gurur duyacağı takdire şayan bir başarı öyküsüdür” diye konuştu.

Kurumun, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin başlıca tanıklarından olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, BRT’nin tarafsız yayıncılığını, kuruluş misyonunun bilinciyle sürdürmesini temenni ederek, bugünlere gelmesinde özveriyle hizmet eden herkesi saygı ve minnetle andı ve çalışanlara başarılar diledi.



BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de “Kıbrıs Türkü’nün hiçbir zaman unutmayacağı aynı zamanda Türk ulusunun da unutmayacağı Kanlı Noel’in 58. yıl dönümünde Kıbrıs Türkü’nün sesi olmak Kıbrıs Türkü’nün çektiklerini uluslararası topluma duyurmak amacıyla yayına başlayan BRTK’nin kuruluş yıl dönümünde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.



Başçeri, BRTK’nin bugünlere gelmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.BRTK’nin 3 televizyon kanalı 6 radyo ve dijital imkanlarla Kıbrıs Türkü’nün sesini TÜRKSAT üzerinden ulaştığı tüm coğrafyalara iletme görevini başarıyla sürdürdüğünü söyleyen Başçeri, kurumun önünde yapması gereken önemli ve kıymetli görevler ve dönüşümler bulunduğunu kaydetti.Başçeri, dijital çağda medya okuryazarlığının başka bir boyuta evirildiği bir dönemde, kurumun Kıbrıs Türk basınına öncü görevini sürdüreceğine inanç belirtti.TRT ile kurum arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da gelişerek ilerleyeceğine emin olduğuna vurgu yapan Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti olarak BRTK’nın bugünlere gelmesi için verdikleri katkıları bundan sonra da sürdüreceğini söyledi.Başçeri, BRTK’nin kuruluş yıldönümü kutladı.



ÖZKURT

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, karanlık ve zor günlerde, “bayrak” diyerek yola çıkan kahramanların, kurdukları Bayrak Radyosuyla, Kıbrıs Türkü’nün yalnızca sesi değil, yeni bir nefes, yeşeren bir umut ve heyecanı olduklarını belirtti.

Ülkenin, kamu yayıncılığı yapan tek kuruluşu olan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya başlamasından bu yana 58 yıl geçtiğini dile getiren Bozkurt, “KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan BRT, gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Ülke ve dünya gündeminin sosyal ağlar üzerinden öğrenildiği yeni medya düzeninde, doğru bilgiye ulaşmanın bir hayli zorlaştığını kaydeden Özkurt, bu dönüşümün, haberin doğruluğu ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamu yayıncılığı yapan kurumların önem ve değerini hatırlattığını dile getiren Özkurt, halkın, doğru ve güvenilir bilgiye, BRT aracılığıyla ulaştığını söyledi.

Kurumun yayınlarıyla hem KKTC hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gözü kulağı olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getiren Özkurt, kurumun her gün kendini yenileyecek adımlar attığını ifade etti.

Özkurt şöyle devam etti:

“Zor zamanların kahramanları tarafından, zor zamanlara haber ve moral kaynağı olsun diye kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosuyla, web sitesi ve yeni medya uygulamalarıyla geldiği nokta ortadadır. BRT, Kuzey Kıbrıs’ın ve dünyanın her yerinden canlı yayın yetenekleriyle, zengin program içerikleriyle bugün olduğu gibi gelecekte de halkın gözü kulağı olmaya devam edecektir.”

BRTK’nin dünya gündemini izleyicisine, ülke gündemini yabancı dillerde dünyaya aktararak KKTC’nin tanıtımında katkı koyduğunu dile getiren Özkurt,

Çalışanlara, çalışma arkadaşlarına, kurumun kuruluşunda, büyümesinde ve bugünlere kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özkurt, “Bu değerli emaneti bize bırakıp, aramızdan ayrılanları şükranla anıyorum. Daha nice yıllara BRT” dedi.



