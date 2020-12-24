BRTK’nın 57. kuruluş yıldönümü…

BRTK’NIN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ…

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖRDÜ MESAJ YAYIMLADI

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 25 Aralık 1963 tarihinde, yokluklar içinde bir avuç Mücahit’in olağanüstü gayretleri içinde var edilerek, Kıbrıs Türk halkının sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bu yıl 57. kuruluş yıl dönümü olduğunu ve yine büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.



“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne belirlediği ilkeler ışığında, teknolojik gelişmelere de ayak uydurarak yaptıkları haberlerle Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya açılan penceresi olmuştur. Çok önemli ve gurur verici bu görevi yerine getiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57.kuruluş yıldönümünü kutlar, başta BRTK Müdürü Meryem Özkurt olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılar dilerim.”