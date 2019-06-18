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Brtk Yönetim Kurulu Başkanı Tosun İstifa Etti

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun görevinden istifa etti.

Brtk Yönetim Kurulu Başkanı Tosun İstifa Etti

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun görevinden istifa etti.

18 Haziran 2019 Salı 14:08
Brtk Yönetim Kurulu Başkanı Tosun İstifa Etti

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun görevinden istifa etti.

Tosun, görevinden istifa ettiğine ilişkin yazısını Başbakan Ersin Tatar’a gönderdi. 

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BRT’nin haberine göre, Mustafa Tosun istifa yazısında, 15  Mart  2018  tarihinden itibaren yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi süresince “BRT’nin reformasyonuna katkı” görevine yönelik olarak çeşitli konularda çalışmalar yaptığını, beşi dışında tümü oybirliğiyle alınmış iki yüze yakın karara imza atıldığını kaydetti. 

Tosun istifa yazısında şunları ifade etti:
“Anılan çerçevede, zatıalinizin de katılacağı gibi, miadını uzun süre önce doldurmuş bulunan ve ivedilikle  güncellenmesi  gereken  BRT  Yasası’nın  yeniden  ve  günün  gereğine  uygun  olarak hazırlanması  için  kapsamlı  çalışmalar  yapılmış  bulunmaktadır.  Bu  çalışma,  yalnızca  BRT Kurumu’nun  değil,  KKTC  -kamu  ve  özel-  yayıncılık  sektörü  ile,  daha  geniş  çerçevede ‘Elektronik  Haberleşme’ sektörünün  tümünün  dönüştürülmesine  katkı  yapacak  bir  çalışma niteliğini  taşımaktadır.  Sözü  edilen  yasa  taslağı  halihazırda,  yasalaştırma  süreci  başlatılmak üzere makamınıza iletilmiş bulunmaktadır.”

Başbakan Tatar’a ve Hükümete başarı dileklerini de ileten Mustafa Tosun,  reformasyon sürecinin  35.  hükümet  tarafından  da  aynı  kararlılıkla  sürdürüleceği  umudunu dile getirdi.

(BRT/ÖZ/HA)

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