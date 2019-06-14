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Brtk’ya Yapılan Güneş Enerjisi Santralinin 2’nci Etabı İçin Sözleşme İmzalandı

ARBOS INVESTMENT LTD İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.

Brtk’ya Yapılan Güneş Enerjisi Santralinin 2’nci Etabı İçin Sözleşme İmzalandı

ARBOS INVESTMENT LTD İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.

14 Haziran 2019 Cuma 12:37
Brtk’ya Yapılan Güneş Enerjisi Santralinin 2’nci Etabı İçin Sözleşme İmzalandı

ARBOS INVESTMENT LTD İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : BRTK’ya kurulan güneş enerjisi santralinin 2’nci etabı için imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, birinci etap olan 120 bin kw’lık satralin veriminin alınmaya başlandığını ifade ederek, ikinci etabın tamamlanmasıyla 245 bin kw’a ulaşılacağını söyledi.

Akter, 3’üncü etabın da tamamlanmasıyla genel enerji ihtiyacının yüzde 65’inin tamamlanmış olacağını vurgulayarak, bunun kurumun en yüksek harcama kalemlerinden biri olduğunu ve bu sayede büyük tasarruf sağlandığını belirtti.

Yayıncılık alanındaki yatırım olanaklarının da bu sayede daha güçlü hale geleceğini dile getiren Akter, iki ayda tamamlanması hedeflenen ikinci etap ile güneşin en verimli olduğu yaz aylarında sistemde artıya geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

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ArbosInvestmen LTD Direktörü Cüneyt Özerdağ da, ülkenin önemli bir kurumu olan BRTK’nın 2’nci etap 125 bin kw’lık ihalesini almaktan memnun olduklarını belirtti.

Özerdağ, ihaleyi en iyi biçimde sonuçlandırarak teslim etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ihale sözleşmesine imzalar atıldı.

2’nci etap güneş enerjisi santralinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

(BRT/AK/ŞEB)                                                  FOTOĞRAFLI

 

               

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