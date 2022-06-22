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BRTK Müdürü Özkurt’un istinafı karar için süresiz olarak ertelendi

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:15
BRTK Müdürü Özkurt’un istinafı karar için süresiz olarak ertelendi

Özkurt’un avukatları cezanın düşürülmesini, savcı yükseltilmesini istedi

Yargıtay Ceza Mahkemesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf mürcaatını bugün görüştü. Mahkeme, istinafı karar için süresiz olarak erteledi.

Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, bugün saat 10.25’te görüşülen davada, Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanarak 2 ay 20 gün hapis cezası verilen Özkurt’un cezasının düşürülmesini; savcı Behrat Mavioğlu ise Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talep etti.

BRTK Müdürü Özkurt’un avukatları, sanığın törenin yayınlanması ile ilgili suçu kabul ettiğini belirterek, söz konusu yayını birine menfaat sağlama veya propoganda amacıyla yapmadığını öne sürdü.

Özkurt’un suyun yeniden adaya gelmeye başlamasının bir haber niteliğinde olduğu düşüncesiyle yayın yaptığını ifade eden avukatlar, bu suça hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmemesi gerektiğini savundu ve cezanın düşürülmesini talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan verdiği toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğu kanaatini ortaya koyarak, cezanın yükseltilmesini istedi.

Özkurt’un suyun adaya gelişini açılış törenini yayınlamadan, başka bir formatta da duyurabileceğini ancak bunu bilinçli olarak tercih etmediğini ileri süren Mavioğlu, bu davanın sonrası için emsal teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket suçuna 2 yıla kadar ve  Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymama suçuna ise 1 aya kadar hapis cezası öngörüldüğünü aktaran Mavioğlu, Özkurt’a bu suçlardan verilen toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğunu yineledi.

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BRTK Müdürü olması nedeniyle işlediği suçun niteliği ve sonuçlarının daha “vahim” olduğunu savunan Savcı Mavioğlu, davacının istinaf sebeplerinin reddedilerek cezasının artırılmasını talep etti.

Daha sonra Mahkeme, istinafı karar için süresiz olarak erteledi.

-Özkurt hakkında 2 ay 20 gün hapis cezası verilmişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağı kararına uymadığı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, suçlu bularak, hakkında 2 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, 7 Haziran’da aleyhine getirilen iki davadan suçlu bulunan, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

-YSK’nın şikayeti üzerine Özkurt aleyhine Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı

YSK’nın şikayeti üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı. 4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.

Özkurt, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunmuştu.

Özkurt’un istinafı ise geçen hafta, 15 Haziran’da, Yargıtay Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve Savcılığın istinaf dosyalamak için süre istemesi üzerine bugüne ertelenmişti.

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Son Güncelleme: 22.06.2022 13:33
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