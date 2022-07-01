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BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı açıklandı

01 Temmuz 2022 Cuma 11:45
BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı açıklandı

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Yüksek Mahkeme, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, Alt Mahkeme’nin kararının doğru olduğu sonucuna vararak, Özkurt’un 2 ay hapis cezasının uygulanmasına karar verdi.Yüksek Mahkeme yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı ve Talat Usar'dan oluşan heyet huzurunda bugün saat 9.30’da görülen istinaf duruşmasında karar açıklandı. Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Meryem Özkurt ile ilgili 7 Haziran 2022 tarihli kararının hatalı olmadığına kanaat getirerek, cezanın uygulanmasına karar verdi. Özkurt, Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymama eylemlerinden suçlu bulunmuştu.Son olarak 22 Haziran’da görülen istinaf duruşmasında Özkurt’un avukatları Alt Mahkemede verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın “fahiş” olduğunu savunarak, düşürülmesini; savcı Behrat Mavioğlu ise cezanın düşük olduğunu savunarak, yükseltilmesini istemişti. İstinaf kararı için süresiz olarak ertelenen davada bugün karar açıklayan Yüksek Mahkeme ise tüm istinaf gerekçelerini reddetti ve Alt Mahkeme’nin verdiği kararın aynen uygulanmasını hükmetti.- 2 ayrı davadan suçlu bulunmuştuBRTK Müdürü Meryem Özkurt, 6 Ekim 2020 tarihinde "Geçitköy’de yapılan açılış törenini yayınlayarak, seçim yasaklarını ihlal etmek" ve "Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) canlı yayın yapılmaması konusunda yaptığı sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yayını kesmeyerek, YSK’nın ihtarına uymamak" olmak üzere 2 ayrı davadan suçlu bulunmuştu. YSK’nın şikayeti üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı. 4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.Özkurt’un istinafı ise ilk olarak 15 Haziran’da görüşülmüş ve Savcılığın istinaf dosyalamak için süre istemesi üzerine 22 Haziran’a ertelenmişti. 22 Haziran’da görülen istinaf duruşması ise istinafı karar için süresiz olarak ertelenmişti.

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Son Güncelleme: 01.07.2022 12:26
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