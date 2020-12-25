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BRTK Müdürü Özkurt ile Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı Başbakan Saner’i ziyaret etti

25 Aralık 2020 Cuma 20:51
BRTK Müdürü Özkurt ile Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı Başbakan Saner’i ziyaret etti
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BRTK MÜDÜRÜ ÖZKURT İLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI KANLI BAŞBAKAN SANER’İ ZİYARET ETTİ

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, Kurumun kuruluş yıldönümü çerçevesinde Başbakan Ersan Saner’i ziyaret etti.

Meryem Özkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, Kurumun çağı yakalayabilmesi adına yapılan yatırımlardan bahsetti.

3 aşamada tamamlanan yenilenebilir enerji altyapısı sayesinde ihtiyacın yüzde 70’inin karşılandığını belirten Özkurt, Kurum binası girişinde açılan “Yayıncılık Tarihi” isimli müzenin de BRT tarihine ışık tuttuğunu anlattı.

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Meryem Özkurt, ziyarette Başbakan Saner’e Bayrak dergisini de hediye etti.

Başbakan Ersan Saner de, “Nice senelere” diyerek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Saner, kendi çocukluğunda anneannesinin havadisleri dinleyebilmek için kanalları nasıl karıştırdığını çok net hatırladığını dile getirerek, Bayrak Radyosu’nun kuruluşunun, toplumun doğru habere ulaşması için yapılan bir hareket olduğunu söyledi.

Bugün gelinen aşamada tüm dünyadaki Kıbrıs Türkleri’nin BRT’yi izleyerek yurt özlemlerini giderdiğini ifade eden Saner, ülke demokrasisinin doğru şekillenmesine yapılan katkı ve doğru, tarafsız habere ulaşılması için verilen emekten dolayı BRT ailesini kutladı.

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