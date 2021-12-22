BRTK Müdürü Özkurt, CTP Genel Sekreteri Sorakın’ı ziyaret etti

Özkurt, 25 Aralık 1963’te bir avuç kahraman tarafından kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu, sosyal medyası ve web sitesi ile yayın hayatına devam ettiğini söyledi. Pandemi döneminde halkın doğru bilgiyi BRT’den aldığını da ifade eden Özkurt, yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde ise BRT-2’nin eğitim kanalına dönüştürüldüğünü hatırlattı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da BRT’nin önemine vurgu yaptı. Sorakın, BRT’nin önemli bir misyon üstlenerek, 1963 yılından beridir Kıbrıs Türk toplumunun sesi ve kulağı olduğunu, 1974 sonrası süreçte ise topluma haberleşme anlamında ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Sorakın, kurumun yapısal ve yasal sorunlarının da çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



BRT’nin 58 yıllık süreç içerisinde topluma kattığı değeri unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Sorakın, BRT’nin tüm çalışanlarına ve yönetimine nice yıllar diledi.