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BRTK kuruluşunun 58. yıldönümünü kutluyor

BRTK'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajları yayınlanıyor..

24 Aralık 2021 Cuma 14:19
BRTK kuruluşunun 58. yıldönümünü kutluyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) 58’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oğuz mesajında, BRTK’nın mücadele yıllarında çok önemli ve kutsal bir görev üstlendiğini, 'Bayrak, Bayrak, Bayrak…' anonslarıyla kuruma hayat veren, bugün hayatta olan ve olmayan ve ayni zamanda hala daha görev alan çalışanlarına şükranlarını sunarak, ‘Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı sesini tüm dünyaya duyurarak kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz” dedi. 

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajında şunları kaydetti;

“Bir avuç mücahidimiz, Bayrak Radyosu’nu 25 Aralık 1963 tarihinde büyük yokluklar içerisinde, olağanüstü gayretler sergileyerek yayın hayatına başlatmış, gerçekleştirdiği yayınlarla kısa sürede bir yandan halkımıza bilgi akışı sağlayarak toplumsal birliğimizi güçlendirmiş, diğer yandan Kıbrıs Türk Halkı’nın onurlu davasının dünyaya duyurulmasında hayati ve önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Kurulduğu günden itibaren en güvenilir haber kaynağı olmayı başaran, ulusal bilincin güçlenmesine katkı sağlayan, kamusal yayıncılık sorumluluğunun bilincinde olan özverili kadrosunu tebrik ediyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar BRTK’ya emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş kurum mensuplarına Allah'tan rahmet temenni ediyor, BRTK ailesinin her bir ferdinin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK), “Kıbrıs Türkü’nün en zor yıllarında toplumsal direniş ruhunu ayakta tutan ve var oluş mücadelemizin simgesi ve sesi olduğunu” belirtti. 
Özersay, BRTK’nın 58’inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurumun yıl dönümünü kutlayarak, “Bugüne kadar bu onurlu mücadeleye destek veren, emek veren, omuz veren ve başta bugün aramızda olmayan herkesi saygıyla anıyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 24.12.2021 15:25
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