BRTK'dan Kuzey Tarık'a şok!

Bayrak RayoTelevizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt günümüzde çalışanlarının çoğu kadın olan BRTK için kadına yönelik şiddettin kabul edilebilir olmadığını, kurum çalışanlarımızdan birinin böylesi bir vakaya karıştığını söz konusu çalışanın davası tamamlanıncaya kadar yayınlarına ara verildiğini yaptığı açıklamada duyurdu.

Özkurt açıklamasında;

‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya başladığı günden beridir temel insan haklarını şiar edinmiş bir kurumdur. En temel insan haklarından olan “güvende yaşama hakkı ” da hepimiz açısından vazgeçilmezdir. 1963 yılında yayın hayatına başlarken bir çok kadın çalışanı olan ve günümüzde çalışanlarının çoğu kadın olan BRTK için kadına yönelik şiddet kabul edilebilir bir durum değildir. Son günlerde kurum çalışanlarımızdan birinin böylesi bir vakaya karıştığı basına yansımıştır. Bilinmesini isteriz ki, söz konusu çalışanın davası tamamlanıncaya kadar yayınlarına ara vermiş bulunmaktayız. Dünyada önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetin son bulması için el birliği ile mücadele etmeye devam edeceğiz ’ dedi