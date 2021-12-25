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BRTK 58 yaşında…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’inci kuruluş yıldönümünü pandemi kuralları çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

25 Aralık 2021 Cumartesi 13:30
BRTK 58 yaşında…

25 Aralık 1963’te “Bayrak Bayrak Bayrak, KıbrısTürk Mücahidinin sesi” diyerek sınırlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu, şu anda kurum bünyesinde 3 televizyon, 6 radyo kanalı, web sayfası ve sosyal medya platformlarıyla dünyaya yayın yapıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’inci kuruluş yıldönümünü pandemi kuralları çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kurumun 58’inci yaşı nedeniyle “BRT 58. Yıl Konseri”, “İzdüşüm Sergisi” ve “BRT Radyosu İçimizde” etkinlikleri ve BRT’nin 58’inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu yapıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan BRT’nin gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürdüğünü belirtti.

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Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin; doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamu yayıncılığı yapan kurumların ne kadar önemli ve değerli olduğunu hatırlattığını kaydeden Özkurt, halkın, doğru ve güvenilir bilgiye, BRT aracılığıyla ulaştığını söyledi.

Özkurt, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yapmış olduğu yayınlarla, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gözü kulağı olmuştur. Olmaya da devam edecektir” dedi.

Kurumun 58’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda basılan “Bayrak Gazetesi” bugün tüm gazete bayiilerinde ücretsiz dağıtılıyor.

BRT’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, bugün ayrıca, Bayrak Radyosu’nun eski binası olan Posta Dairesi önünde 10.00-14.00 saatlari arasında özel yayın gerçekleştiriyor. 

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Son Güncelleme: 25.12.2021 15:09
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