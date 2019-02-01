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BRTK 55’inci yıIdönümünü yemekle kutladı

BRTK 55’inci yıIdönümünü yemekle kutladı

01 Şubat 2019 Cuma 08:15
BRTK 55’inci yıIdönümünü yemekle kutladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 55. kuruluş yıl dönümü dün akşam düzenlenen yemekle kutlandı.

25 Aralık’ta yapılması planlanan ancak kurum çalışanlarından Raif Özgüren’in ölümü nedeniyle dün akşama ertelenen yemeğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı.

Golden Tulip Otel’de yer alan gecede, kurumda 25’inci hizmet yılını tamamlayan personele plaket takdim edildi.

Gecede yapılan konuşmalarda dün hayatını kaybeden BRT kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay da rahmetle anıldı, ailesine ve BRT’ye başsağlığı dilendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada BRT’nin 55. yılını kutladı. Bayrak Radyosu’nun, şu anki Cumhurbaşkanlığı mekanında, 25 Aralık 1963’te yayın hayatına başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT’nin kırık dökük toplanan akülerle ses veren bir mekandan, uydulardan dünyaya yayılan bir noktaya geldiğini kaydetti.

Teknolojinin sunduğu imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama çok seslilik kanıtı buna paralel gidecek. Yayınların niteliği ve güzelliği, teknolojideki güzelliklerle buluşacak ve daha ileriye, daha güzele gidecek. Buna inanıyorum” diye konuştu.

BRT’nin efsane sunucusu Hüseyin Kanatlı’nın Limasol’da öğretmeni olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onun öğrencisi olmaktan ben de iftihar ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak, Şehit Erdoğan Rifat’ın anısına Abdülazim Aziz Topluluğu’nun Kıbrıs Radyo Kurumu çerçevesinde yaptığı müziklerden oluşan bir albüm hazırladıklarını, Hüseyin Kanatlı’nın Abdülazim Aziz Topluluğu’nda da sunum yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sevgili hocamın ses enerjisi 60 yıl önce ne ise bu akşam da aynısıdır. Yaş almak mümkün ama genç kalmak da mümkün. Hocam yaş alıyor, genç kalıyor. BRT de yaş alsın, her zaman genç kalsın” dedi.

BRT’nin huzurlu bir aile olması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT Yasası’nın en iyi şekilde geçmesini temenni ederek, “Ben de gönül huzuru içinde imzalayayım ve BRT’deki sorunlar yavaş yavaş aşılma noktasına gelsin” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay, çok onurlu bir gece yaşadıklarını belirterek 55 yıl önce, o dönemin imkanlarının bile daha altında, insanların büyük fedakarlığı ve özverisiyle kurulan Bayrak Radyosu’nun, bugün bir kurum olarak karşılarında oluşunu gurur vesilesi diye niteledi.

“Aslında baktığımızda BRT’nin temelinde tıpkı Kıbrıs Türk insanının karakterinde olduğu gibi, mücadele ve azmin olduğunu görmekteyiz” diyen Uluçay, o günlerden bugünlere BRTK’nın, günün teknolojik yayın imkanlarını edindiğini ve her geçen yıl da daha güzel şartlarda yayın hayatına devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

Uluçay, BRTK’nın devlet için gurur vesilesi olduğunu ifade ederek radyo ve televizyonların yaşamdaki yeri ve önemini vurguladı; “Toplumumuz özellikle Annan Planı dönemi başta olmak üzere, geçirdiği birçok tarihsel süreçte çok sesliliğin ne kadar önemli olduğunun farkına varmıştır” dedi.

Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, ülkede, adada ve dünyada yaşanan birçok gelişmeyi BRT ve diğer yayıncı kuruluşlardan izlediklerini ifade eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Her kesimin, görüşün tartışıldığı, yorumlandığı yayınlar, ülke demokrasisine önemli bir katkı sağladığı gibi, ülkeyi yönetenlere ve siyaset yapanların çalışmalarını da yön vermektedir” diye konuştu.

BRT’nin spor kanalı yayınına başlamasının tüm spor camiasına önemli bir motivasyon olacağını belirten Uluçay, bu yayının, ülkeye uygulanan spor ambargosunun kaldırılmasına da katkıda bulunmasını diledi.

Meclis Başkanı Uluçay, BRT emekçilerine de seslenerek, kendilerinden öncekilerin yaptığı gibi kurumu daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu belirtti ve teşekkür ederek başarılı yıllar ve yayınlar diledi.

Başbakan Tufan Erhürman da kurumsallaşmanın önemine değinerek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu noktada başarılı olduğumuz yapılardan biri ancak kurumda hâlâ kadrolanmamış çalışanlar var. Bu içimizi burkan bir şey…” dedi.

Çok zor koşullarda kurulan ve zor yıllar geçiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gurur ve övünç kaynağı olduğunu dile getiren Erhürman, şöyle konuştu:

“Bugünlere gelirken arzu etmediğimiz sorunları da taşıdık. Henüz kadrolanmamış çalışanlar var. Bu içimizi burkan bir şey. Artık yolun üzerindeki ayağımıza takılan şeyleri silip süpürmenin zamanı geldi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Taslağı önüme geldi. Şu anda üzerinde çalışıyorum ve kısa sürede Meclis’e sevk edeceğiz.”

Başbakan Erhürman, BRTK’nın, Kıbrıs Türk halkının azımsanamayacak potansiyelini hem halka hem dünyaya duyuran bir yayın organı olduğuna işaret ederek, gözbebekleri olmasına rağmen yaşanan sorunlardan zaman zaman verimlilik ve potansiyel kayıplar yaşandığını belirtti.

Erhürman, “Çok daha verimli çok daha üretken bir BRT’yi hep birlikte yaratacağız” dedi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, yemekte yaptığı konuşmada “aldığımız mirası gelecek kuşaklara bırakmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Gecede 25 yılını dolduranlara plaket verileceğini de anımsatan Akter, plaket alacaklar arasında hâlâ kadrosuz çalışanlar olduğuna işaret ederek bunun artık son olmasını diledi.

Akter ayrıca Pazartesi BRT Spor kanalının yayına başlayacağını ifade etti.

Akter, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın geçmesiyle sürdürülebilir bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi BRT Spor kanalı yayına başlayacak. Amacımız bu alanda emek veren gençlere motivasyon kazandırmak. BRT Spor yayınlarında sadece futbol değil tüm spor dallarını ekranlara taşımayı hedefliyor” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.02.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Brtk
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