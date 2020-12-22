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BRT’de enerji ihtiyacının yüzde 65’i güneş enerjisiyle karşılanmaya başlandı

22 Aralık 2020 Salı 21:11
BRT’de enerji ihtiyacının yüzde 65’i güneş enerjisiyle karşılanmaya başlandı
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BRT’DE ENERJİ İHTİYACININ  YÜZDE 65’İ GÜNEŞ ENERJİSİYLE KARŞILANMAYA BAŞLANDI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Üç etap şeklinde planlanan ve 2018 yılında ilk etabına başlanan proje geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla kurumun toplam enerji ihtiyacının %65’i karşılanmaya başlandı.

BRT Müdürü Meryem Özkurt, konuyla ilgili açıklamasında “2016 yılında, yerel kaynaklara üç etap olarak proje verdik. 2017’de Maliye Bakanlığı bütçeye koydu ve ilk aşaması 2017 yılında başladı. 2018’de ilk etap açıldı. Sonra ikinci etap açıldı ve bu ay içerisinde de üçüncü etap bitti.” Dedi.

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Özkurt, “Kıbrıs’ın coğrafyasından dolayı güneşten faydalanmak gerekir. Bu belki de gecikmiş birşeydir. BRT büyük bir yayıncı kuruluş olduğu için ciddi bir tüketimi var. Bu projeyle hem ülke ekonomisine hem çevreye ekosisteme fayda sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah diğer kurumlara da örnek olur ve tükenmeyen enerji olan güneşten hele de bizim gibi bir Akdeniz adasında daha fazla faydalanırız” ifadelerini kullandı

Mühendis Uğur Buhara ise Sistemde toplam 1008 adet solar panel ve 14 adet inverter bulunduğunu bildirdi.  Buhara, “Yaptığımız fizibilite çalışmalarında yatırım maliyetini sistemimiz 4 yılda çıkaracaktır. 25 yıl da üretim ömrü bulunmakta. Yani bu da bize 21 yıl bedava elektrik üretecek.’ Şeklinde konuştu.

4 bin 650 metrekarelik alana kurulu olan sistem toplam 3 Milyon Türk Lirası’na mal oldu. Proje, KKTC’de bir devlet kuruluşunda ilk olma özelliğini de taşıyor.

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Son Güncelleme: 23.12.2020 06:02
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