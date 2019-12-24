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Brt’nin 56’ncı Kuruluş Yıldönümü...meclis Başkanı Uluçay,  Brtk Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Brt’nin 56’ncı Kuruluş Yıldönümü...meclis Başkanı Uluçay,  Brtk Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

24 Aralık 2019 Salı 13:09
Brt’nin 56’ncı Kuruluş Yıldönümü...meclis Başkanı Uluçay,  Brtk Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kuruluş yıldönümü nedeniyle BRT’nin misyonuna yaraşır şekilde yoğun bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Özkurt, Başkan Uluçay’ı yarın yapılacak resepsiyona davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, BRTK’nin ülke ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesi için çok önemli bir kurum olduğunu ifade etti. Uluçay, kurumun bugüne kadar ülkenin sesinin duyurulmasında çok önemli başarılara imza attığını vurguladı.

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Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin BRTK ile yakın bir işbirliği olduğunu kaydederek Meclis çalışmalarının ve halkın merak ettiği hususların duyurulmasında kurumla önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yine BRTK ile yapılan işbirliği çerçevesinde bu dönem Meclis yayınlarını HD kalitesine çekmeyi başardıklarını ifade eden Uluçay, önümüzdeki süreçlerde teknik olarak daha da iyi imkanlar sağlanarak yayın kalitesinin yükseltileceğini belirtti.

Uluçay, yeni süreçlerde BRTK’nın daha iyi imkanlarda yayınlarına devam etmesini dileyerek kurumun kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışanlara başarılar diledi.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

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