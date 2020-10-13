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BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama

13 Ekim 2020 Salı 16:57
BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama
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CUMHURBAŞKANI VE BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUSTAFA AKINCI'NIN BASIN BÜROSU, BRT YÖNETİMİNİ VE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YÜRÜTTÜĞÜ ANTİ DEMOKRATİK VE HAKKANİYETSİZ YAYIN POLİTİKASINI KINADI.
Bayrak Radyo Televizyon (BRT) Yönetimi ve Müdürlüğü, “yürüttükleri anti demokratik ve hakkaniyetsiz yayın politikası”ndan dolayı kınandı.
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı'nın Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “BRT yönetimi Kıbrıs Türk Halkının özgür iradesini dengesiz bir şekilde UBP adayı lehine yönlendirme yanlışından vazgeçerek bir partinin değil Kıbrıs Türk halkının televizyonu olduğunu hatırlamalıdır” denildi.

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Açıklamada, BRT’nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda tüm uyarılara karşın ısrarla devam ettirdiği “UBP Genel Başkanı’na açık destek veren yayınlarına”, ikinci tur öncesinde de artan bir şekilde devam ettiğine işaret edildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy BRT ekranlarından UBP adayı Ersin Tatar lehine, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı aleyhine propaganda yapmış, YSK tarafından ilan edilen seçim kuralları bir kez daha açık şekilde UBP ve partizan BRT yönetiminin işbirliği ile ihlal edilmiştir. Aynı günde BRT ekranlarında iki ayrı programda UBP adayı Ersin Tatar lehine, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı aleyhine propaganda yaptıran BRT Yönetimini ve Müdürlüğü’nün yürüttüğü anti demokratik ve hakkaniyetsiz yayın politikası kınıyoruz”

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Son Güncelleme: 13.10.2020 17:17
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