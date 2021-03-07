BRT Müdürü Özkurt’tan Kadınlar Günü mesajı

BRT Müdürü Meyrem Özkurt, 8 Mart Dünye Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününin, yıllardır dünyanın pek çok ülkesinde kadınların haklarını savunmak ve korumak için bir araya geldiği bir mücadele günü olduğunu söyleyen Özkurt, . yıllar önce ‘eşit işe eşit ücret’ sesinin yükselmesiyle başlayan mücadelenin hala devam ettiğini ve kadınların eşit şartlarda çalışma ve sosyal hayatın içinde kendisine yer bulamadığını kaydetti.

Özkurt mesajına şöyle devam etti:

“Kadına çalışma hayatında alan açılmasının ne denli yavaş olduğuna bir örnek olarak; 1963 yılında kurulan Bayrak Radyo’suna ilk kadın müdür ataması 2016 yılında olmuş ve BRTK'nın kuruluşundan tam 53 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu atamanın çok değerli olduğunu düşünüyor ve başarının cinsiyeti olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kadının değerinin sadece 8 Mart ile sınırlı kalmaması, yılın her gününde kadına hakkının teslim edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sözde kalmaması umuduyla BRT’de çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarımı iş hayatında varlık gösterdikleri için kutluyorum.

Toplumsal hayatta ve iş hayatında eşit şartlarda eşit muameleyle yaşadığımızı hissettiğimiz nice 8 Mart’ları birlikte karşılamak dileğiyle, dünyadaki tüm kadınları selamlıyorum”