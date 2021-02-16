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BRT Müdürü Özkurt’tan eleştirilere yanıt: Hata yapıldı ve düzeltildi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısının ana haber bülteninde yer alamamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

16 Şubat 2021 Salı 17:30
BRT Müdürü Özkurt’tan eleştirilere yanıt: Hata yapıldı ve düzeltildi
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısının ana haber bülteninde yer alamamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

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Özkurt, CTP’nin düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almamasıyla ilgili olarak bir hata yapıldığını ve düzeltildiğini söyledi.

Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almaması habercilik etiği açısından ve kamu yayıncılığı misyonuyla halka haber veren BRT gibi bir kanal için uygun değildir. Bir hata yapılmıştır ve düzeltilmiştir. Covid-19 pandemisi döneminde, canla başla mesleğini icra eden BRT çalışanları da görevlerinin başındadır. Kaldı ki haber BRT’nin diğer mecralarında verilmiş olup, Ana Haber bültenine yetiştirilememiştir. Konuyla ilgili açıklama hakkı dahi tanınmadan sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırıları ve linçleri kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

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Son Güncelleme: 16.02.2021 19:06
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