banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çayırova’da hırsızlık!
Çayırova’da hırsızlık!
Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)
Çatalköy'de iş kazası!
Çatalköy'de iş kazası!
Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu
Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!
banner405
Flaş Haber
Çayırova’da hırsızlık!
Kapat

BRT Müdürü Özkurt’tan açıklama

03 Ocak 2023 Salı 19:41
BRT Müdürü Özkurt’tan açıklama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, özel televizyonların yayın yapabileceği mecralar konusunda açıklama yaptı.

Özkurt, DVB-T üzerinden yayın yapacak alt yapısı mevcut olan bütün özel televizyon kanallarının, herhangi bir ücret ödemeksizin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aracılığı ile ada genelinde karasal yayın yapmalarının yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen Kurum tarafından sağlandığını vurguladı.

Özkurt açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun 1 Eylül 2022’de özel televizyon kanallarının TÜRKSAT AŞ’den aldıkları hizmetler karşılığında ödemeleri gereken bedellerin tamamı yerine yüzde 25 oranında teşvik verilmesi yönünde bir karar ürettiğini hatırlattı.

 Bunun akabinde özel kanallar adına birikmiş bugünkü kurla yaklaşık 66 milyon Türk Lirası için TÜRKSAT AŞ. ile 2027 yılına kadar protokol imzalandığını belirten Meryem Özkurt, şunları kaydetti:

 “Yıllar içerisinde, özel televizyon kanallarının uydu ücretlerinin hükümetler tarafından finanse edilmesiyle karasal dijital yayıncılık geri plana itilmiş oldu.  Oysa 2011 yılında dijital karasal yayın alt yapısı Selvili Tepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği proje ile hayata geçirilmiş, 2016 yılında Kantara'ya  kurulan ek vericilerle karasal dijital yayınlar ülkenin geneline ulaştırılmıştır.  

Ayrıca, dünyadaki  hızlı ve değişen teknolojiyi yakalamak ve ülke yayıncılığını  geliştirmek adına BRTK mühendislerinin yapmış olduğu karasal dijital yenileme projesi devam etmektedir.

Ülkemizdeki  yayıncılıkla ilgili resmi makam konumundaki Yayın Yüksek Kurulu’ndan yayıncılık lisansı bulunan ve DVB-T üzerinden yayın yapacak alt yapısı mevcut olan bütün özel televizyon kanallarının, herhangi bir ücret ödemeksizin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aracılığı ile ada genelinde karasal yayın yapmalarının Kurumumuz tarafından geçmişte olduğu gibi bugün de sağlanmakta olduğunu ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bu konudaki hizmetleri, yasal olarak üzerine düşen herhangi bir görev olmamasına karşın, özel yayıncılığın desteklenmesi adına herhangi bir ek ücret talep etmeksizin devam etmekte  olduğunu kamuoyunun bilgisine getiririz”.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUTDER: “Üretim ve girdi maliyetleri Türkiye gibi sübvanse edilirse hayat ucuzlar ”
TUTDER: “Üretim ve girdi maliyetleri Türkiye gibi sübvanse edilirse hayat ucuzlar ”
Kanal Sim’den BRTK’ye çağrı
Kanal Sim’den BRTK’ye çağrı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
Çayırova’da hırsızlık!
Çayırova’da hırsızlık!
Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)
Çatalköy'de iş kazası!
Çatalköy'de iş kazası!
Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu
Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!
42 yaşında hayatını kaybetmişti! Ölüm sebebi açıklandı
42 yaşında hayatını kaybetmişti! Ölüm sebebi açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim