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BRT Müdürü Özkurt ile ilgli istinaf kararının yarın açıklanması bekleniyor

30 Haziran 2022 Perşembe 21:15
BRT Müdürü Özkurt ile ilgli istinaf kararının yarın açıklanması bekleniyor

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı yarın açıklanacak.Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile  seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay 20 gün sürelik hapislik cezasına karşı yapılan istinafın kararını  yarın saat 9.30’da açıklayacak. 22 Haziran’da tarafların istinaf başvurularının görüşüldüğü Yüksek Mahkeme, duruşmayı karar için süresiz ertelemişti.

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Son Güncelleme: 01.07.2022 00:20
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