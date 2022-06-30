BRT Müdürü Özkurt ile ilgli istinaf kararının yarın açıklanması bekleniyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı yarın açıklanacak.Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay 20 gün sürelik hapislik cezasına karşı yapılan istinafın kararını yarın saat 9.30’da açıklayacak. 22 Haziran’da tarafların istinaf başvurularının görüşüldüğü Yüksek Mahkeme, duruşmayı karar için süresiz ertelemişti.