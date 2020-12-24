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BRT Müdürü Özkurt, Erhürman ve Özersay’ı ziyaret etti

24 Aralık 2020 Perşembe 16:48
BRT Müdürü Özkurt, Erhürman ve Özersay’ı ziyaret etti
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BRT MÜDÜRÜ ÖZKURT, ERHÜRMAN VE ÖZERSAY’I ZİYARET ETTİ

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) yetkililerini ziyaret etti.

Meryem Özkurt ziyaretlerde, Bayrak Radyosu’nun ilk kez 25 Aralık 1963’te bir avuç kahraman tarafından kurulduğunu söyledi.

Bayrak Radyosunun o dönemde Kıbrıs Türkü’ne moral ve haber kaynağı olduğunu ifade eden Özkurt, bugün ise sahip olduğu 3 televizyon kanalı, 6 farklı radyosu, web sayfası ve youtube kanallarıyla tüm toplumun sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

BRTK’nın kuruluş yıldönümü resepsiyonunun bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayacağını belirten Özkurt ancak tam gün canlı yayınların olacağını kaydetti.

Meryem Özkurt, BRT’nin içinde bulunduğu yönetsel sıkıntılara da değinerek bunun uzun yıllardır geçmeyen BRT yasasından kaynaklandığını kaydetti ve yasa konusunda destek istedi.

Özkurt, “Yasa ile ilgili BRT’nin uzun süredir sıkıntısı var. 540 kişi şu anda çalışıyor ama bunun 80 kusuru kadrolu kaldı ve yönetici kadroları ciddi anlamda boşaldı. Bir yasanın geçip kadrolu eleman sayısını çoğaltıp BRT’nin geleceğini şekillendirmek gerekiyor. İnşallah yasayı Meclise getirebiliriz, sizden destek talebimiz oalcak” dedi.

ERHÜRMAN

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, BRT’nin 57’inci yaşını kutlayrak, BRT’nin herkes için önemli bir kurum olduğuna vurgu yaptı.

BRT’nin kamu yayıncılığı yapan bir kurum olarak yıllar içersinde işlevlerinin arttığına vurgu yapan Erhürman, kamu yayıncılığının bugün çok daha gerekli hale geldiğini kaydetti.

Erhürman, “Özel sektörün içinde bulunduğu durum açısından kamu yayıncılığının tarafsızlık ve gerçek haberin doğru bir şekilde ulaşması, kaliteli yayınların ulaşması açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Erhürman BRT yasası konusunda ise hükümette bulunan partilerin bir çalışma getirmesi durumunda ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

ÖZERSAY

HP milletvekili Kudret Özersay da, BRT’nin hem KKTC’nin demokrasisi hem de Kıbrıs Türkü’nün sesinini dünyaya duyurması açısından son derece önemli bir kurum olduğunu ifade ederek, BRT’nin bu açıdan çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Özersay, “ülkedeki farklı siyasi görüşlerin çok seslilik işçerisinde gerçekten tarafsız bir yayıncılıkla aktarılması misyonu devam etmelidir. Bizim için en önemli olan şey budur “ şeklinde konuştu.

Özersay,  BRT yasası konusunda ise verimlilik ilkesinin esas alınması şartıyla HP’nin destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi milletvekili Gülşah Manavoğlu da, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un önclüğünde BRT’nin haber ve programlarıyla sektöre öncülük ettiğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 19:30
Anahtar Kelimeler:
HP Milletvekili Kudret ÖzersayCTP Genel Başkanı Tufan ErhürmanBayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt
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