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Brt Müdürü Özkurt: Çalışanların menfaatlerini daha ileri götürmede hep en önde olduk

BRT Müdürü Meryem Özkurt, BAYSEN'İN son yaptığı açıklamayı değerlendirdi

Brt Müdürü Özkurt: Çalışanların menfaatlerini daha ileri götürmede hep en önde olduk

BRT Müdürü Meryem Özkurt, BAYSEN'İN son yaptığı açıklamayı değerlendirdi

06 Şubat 2020 Perşembe 08:15
Brt Müdürü Özkurt: Çalışanların menfaatlerini daha ileri götürmede hep en önde olduk

BRT Müdürü Meryem Özkurt, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yönetiminde görev aldığımız ilk günden itibaren işimizin kalitesini yükseltmek, üretim performansını arttırmak ve Kıbrıs Türk Halkı’na en iyi hizmeti sunmak her zaman önceliğimiz olmuştur” dedi.

Bununla birlikte, bu önceliklerin hiç bir zaman çalışanların menfaatlerini arka plana atma, geride bırakma yada azaltma noktasında olmadığını vurgulayan Özkurt, aksine çalışanların menfaatlerini daha da ileri götürmede hep en önde olduklarını söyledi.

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Özkurt açıklamasında, “Örneğin uzun süre açılmayan terfileri açtık. Çalışanların çalışma koşullarını ve özlük haklarını düzeltme yoluna gittik.Çalışanların haklarına halel gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bu çerçevede yeni yasa için yönetim kurulu ile birlikte çalışmaktayız. Ancak, sergilenen iyi niyete uygun yaklaşımı yetkili sendikadan maalesef, göremedik” şeklinde konuştu.

Bay Sen’in son yaptığı açıklamayla kamuoyunu yanıltma yolunu seçtiğini belirten Özkurt, açıklamasında, “Üzerinde uzlaşılan metin en son şeklin verilmesi için yönetim kuruluna götürülmüştür. Bazı maddelerde yönetim kurulu üyeleri düzeltme istemiştir. Bu düzeltmeler yapılmadığı için Toplu İş Sözleşmesi’ne imza konmamıştır. Ayrıca imzalanmadığı söylenen Toplu İş Sözleşmesine Maliye Bakanlığı onayı da alınmamıştır. Maliye Bakanlığı onayı alınmayan, yönetim kurulunda hemfikir olunmayan ve düzeltilmesi gereken maddelere son şekli verilmeden bu Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmayacağı kendilerine sözlü olarak bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Özkurt, Tüm ilgili tarafların yakından bildiği bu gerçeklere rağmen Sendikanın konuyu ‘siyasi duruş’ iddiasıyla açıklamaya çalışarak, yönetimi haksız şekilde suçladığını kaydeden Özkurt, sendikanın bu yaklaşımını‘art niyet’ olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme: 06.02.2020 11:43
Anahtar Kelimeler:
Meryem özkurt
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