BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.
Özkurt gün dolayısıyla yayınladığı mesajda, “KKTC’ye ve bayrağına her zaman sahip çıkmayı görev edinmiş BRTK’nın Müdürü olarak, öncelikle sabah akşam demeden ülkeye hizmet veren çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım” dedi.
Özkurt, KKTC’nin kamu yayıncılığı yapan tek kurumu olarak, kamuoyunu aydınlatma adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarının farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.