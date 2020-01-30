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BRT'den depremzedeler için yardım kampanyası

Bayrak radyo Televizyon Kurumu (BRT), Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile yardım kampanyası düzenledi.

BRT'den depremzedeler için yardım kampanyası

Bayrak radyo Televizyon Kurumu (BRT), Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile yardım kampanyası düzenledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:15
BRT'den depremzedeler için yardım kampanyası

“Haydi KKTC ! İyilik #SensizOlmaz” sloganı ile düzenlenen kampanya yayını yaklaşık 3 saat sürdü.

Ceren Aksu, Kemal Darbaz ve Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu BRT özel yayınına devlet ve hükümet yetkilileri, siyasi parti başkanları, işadamları, sendika yetkililer, kurum ve dernek temsilcileri ile halk bağışlarla destek verdi.  

Yayına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hem şahsı hem de Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dileklerini iletti. Akıncı, Elazığ ve Malatya’daki deprem mağdurları için tanrıdan rahmet ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, kampanyanın güzel bir dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Şimdi dayanışma ve yaraları sarma zamanıdır. Türkiye büyük bir ülke ve bu yaraları saracaktır. Kurum ve kuruluşlarımız da kendi imkanları ölçüsünde katkılarını yapacaktır. Acılar paylaşıldıkça azalır. Türkiye ciddi bir deprem bölgesidir ve önemli fay hatları var. Bu yaralar sarılınca ve tabii ki yapılması gereken işler var. Kıbrıs da bir deprem bölgesinde bulunuyor. Deprem kaçınılmaz ama öldüren deprem değil binadır” dedi.    

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da özel yayına katılarak, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye halkının bu zor zamanında madden ve manen yanında olduklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da özel yayına katıldı. Tatar, Kıbrıs Türkü’nün duyarlı ve hassas bir halk olduğunu anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yararlılara şifalar diledi. Türkiye’nin kurum ve kuruluşları ile büyük bir devlet olduğunu ifade eden Başbakan, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin acısını kendi acısı gibi hissettiğini, bunun da karşılıklı olduğunu söyledi.

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Özel yayına konuk olan BRT Müdürü Meryem Özkurt ise, birlik ve beraberlik için bir kampanya başlatıldığını ifade ederek, BRT’nin da ihtiyacı olanlar için bir ses olmaya çalıştığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Başkanı Esat Altay da, Kızılay’ın bir misyonunun da böylesi durumlara katkı olduğunu anımsatarak, Başbakan Ersin Tatar’ın BRT’de yayın için yardımcı olduğunu belirtti.  Altay, bu kampanya ile Elazığ’daki yaralara az da olsa merhem olunacağını söyledi.

“Haydi KKTC! İyilik #SensizOlmaz” sloganı ile gerçekleştirilen yardım kampanyasında depremzedeler yararına SMS veya belirtilen banka hesap numaraları aracılığı ile bağışta bulunuldu.

Cep telefonlarından bağış yapan vatandaşlar, tüm GSM operatörlerinden 4142’ye DEPREM yazıp, kısa mesaj göndererek depremzedeler için 10 TL’lik katkıda bulundu.

Vatandaşlar ayrıca; KKTC Türk Kızılay Derneği’nin; Ziraat Bankası Lefkoşa Şubesi 87678591, Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesi 6818-0178622 ve Creditwest Bankası Merkez Şube 100088368 numaralı Elazığ Deprem Bağış Hesabı’na da destek yaptı.

Kampanya yayınında yaklaşık 520 bin liralık yardım toplandı.

Son Güncelleme: 30.01.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Brt Elazığ Depremi Yardım Kampanyası
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