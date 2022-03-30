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Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,41 dolardan işlem görüyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 12:49
Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın bir an önce dünya petrol ve doğal gaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, devam eden savaşı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını destekleme çabalarını da görüştü.

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Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27’nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı’na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,47 ile 110,33 dolar aralığının direnç, 107,85 ile 107,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor

KAYNAK:GÜNDEM KIBRIS

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