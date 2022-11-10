banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını onayladı
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını...
Brent petrolde son durum!
Brent petrolde son durum!
Hava sıcaklığı düştü! Yağış bekleniyor
Hava sıcaklığı düştü! Yağış bekleniyor
KKTC Gazete Manşetleri
KKTC Gazete Manşetleri
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84'üncü Yılı
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin...
banner405

Brent petrolde son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

10 Kasım 2022 Perşembe 09:45
Brent petrolde son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ilişkin endişelerdeki artış etkili oldu. ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenin çok üzerinde arttığını gösteren veriler de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 440 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. AB'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Öte yandan, EIA, petrol üreticisi ülkelerin artan üretim seviyelerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 95,33 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 94,58 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 92,63 ile 92,87 dolar aralığının direnç, 92,39 ile 92,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını onayladı
Bakanlar Kurulu, 69 kişinin vatandaşlığını onayladı
Hava sıcaklığı düştü! Yağış bekleniyor
Hava sıcaklığı düştü! Yağış bekleniyor
KKTC Gazete Manşetleri
KKTC Gazete Manşetleri
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84'üncü Yılı
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84'üncü Yılı
Gözler kara kutuda!
Gözler kara kutuda!
Girne'de herkes şokta
Girne'de herkes şokta
Karaismailoğlu, Ercan-Trabzon Uçak Seferlerinin Aralık Ayında Başlayacağını Açıkladı
Karaismailoğlu, Ercan-Trabzon Uçak Seferlerinin Aralık Ayında Başlayacağını Açıkladı
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Oğuz, 10 Kasım Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Oğuz, 10 Kasım Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Oktay: “Bu mühür vurulacaktır”
Oktay: “Bu mühür vurulacaktır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim