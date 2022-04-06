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Brent petrol fiyatlarında son durum!

Avrupa Birliği’nin şu aşamada Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme almaması petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasına yol açtı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 08:23
Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol piyasasında tüm dikkatler Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara çevrildi.

Avrupa Birliği’nin yaptırımlara Rus petrolünü dahil etmekten kaçınmasıyla fiyatlamalar yeniden şekillendi. ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatlarında kararın ardından düşüş sınırlandı. ABD ham petrolü 102 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 106 dolar civarında.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’dan kömür ithalatına yılda 4 milyar euro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurmuştu. du.

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Rusya’ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketinde Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı da yer alıyor.

Rusya’ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.

Von der Leyen, Rusya’nın teknolojik tabanını hedef alan, 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları da getireceklerini bildirerek, Rusya’nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar euro değerinde bazı özel yeni ithalat yasakları uygulanacağını duyurdu.

Petrol piyasalarında Çin’deki salgın da yakından izleniyor. Ülkenin finans merkezi Şanghay’daki salgın gün geçtikçe daha çok vaka yaşanmasına neden oluyor. Son açıklanan rakamlar asemptomatik olanlarla birlikte 20 binden fazla vaka yaşandığına işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol Fiyatlarında Son Durum
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