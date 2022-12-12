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Brent petrol fiyatında son durum

12 Aralık 2022 Pazartesi 09:20
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 76,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattı perşembe günü sızıntı nedeniyle durdurulmuştu.

Hattın işletmecisi TC Energy, sızıntı yerinin tespit edildiğini bildirirken, boru hattında petrol akışının yeniden ne zaman faaliyete geçeceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Bu durum küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin "sıfır vaka" politikasında yumuşama adımlarına devam ederken, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,10 dolar aralığının direnç, 76,42 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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