banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
4 saatlik elektrik kesintisi!
4 saatlik elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (1 Aralık 2022)
Döviz Kurları (1 Aralık 2022)
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
banner405

Brent petrol fiyatında son durum

01 Aralık 2022 Perşembe 09:39
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor.

Dünü 86,97 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, 4 Aralık'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Uzmanlar, toplantıda politika değişikliği olasılığının düşük olduğunu ve grubun Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik gelişmelerin piyasadaki muhtemel etkilerini hesaba katarak hareket edeceğini öngörüyor.

Stoklardaki artış fiyatı baskılıyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla düşüşe rağmen benzin stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 400 bin varil azalışla 389 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 800 bin varil arttı ve 213 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Gözler Çin'de

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin hafifletileceğine yönelik beklentiler petrol talebinin toparlanmasına ilişkin iyimserliği artırarak fiyatları destekliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde gerçekleşen protestoların ardından çarşamba günü Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği duyuruldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,04 ile 87,24 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
4 saatlik elektrik kesintisi!
4 saatlik elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (1 Aralık 2022)
Döviz Kurları (1 Aralık 2022)
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Özer: "Belediyeler reformunun hayata geçmesi ile Mesarya bölgesinin maddi gelirleri artacak"
Özer: "Belediyeler reformunun hayata geçmesi ile Mesarya bölgesinin maddi gelirleri artacak"
Başbakan Üstel, vatandaşın fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemesi için yeni tedbirler aldıklarını açıkladı
Başbakan Üstel, vatandaşın fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemesi için yeni tedbirler aldıklarını açıkladı
Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği: “Vakıf malları peşkeş çekiliyor”
Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği: “Vakıf malları peşkeş çekiliyor”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
CİB Genel Kurulu yeni yönetimini belirledi
CİB Genel Kurulu yeni yönetimini belirledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim