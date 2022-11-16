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Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,17 dolardan işlem görüyor.

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:57
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,17 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dün 95,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 93,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 86,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 700 varil artış öngörüldü.

Resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüne rağmen benzin stoklarındaki artış tahmini, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Çin'de giderek artan COVID-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebi düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği haberi piyasalarda arz endişelerine neden oldu.

Polonya'ya füze düşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasını yapmıştı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildiğini kaydederken, NATO, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını açıklamıştı.

Ukrayna, Macaristan'a Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu

Avrupa basınında sabah saatlerinde çıkan haberlere göre Polonya'ya düşen füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerle petrol fiyatlarında gerilemeler yaşanırken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ayrıca, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durması arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna'nın, ülke üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesi nedeniyle söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft'i bilgilendirdiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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