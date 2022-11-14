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Brent petrol fiyatında son durum

14 Kasım 2022 Pazartesi 09:51
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,52 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başladı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nin Kovid-19 tedbirlerinde revizyon niteliğinde 20 madde içeren bir düzenleme duyurdu.

Düzenlemeye göre, yurt dışından gelenlere zorunlu olan 7 gün merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözlem süresi, 5 gün merkezi karantina ve 3 gün tıbbi gözlem şeklinde kısaltıldı. Çin'e gelecek yolculara uçuştan önce birden fazla test olma şartı kaldırılırken, 48 saat içinde tek bir negatif test sonucunun ibraz edilmesi yeterli hale getirildi. Bundan böyle virüs taşıyan fazla sayıda yolcu olması gerekçesiyle uçuşların iptal edilmeyeceği bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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