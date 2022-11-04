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Brent petrol fiyatında son durum!

04 Kasım 2022 Cuma 11:32
Brent petrol fiyatında son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,09 artarak 96,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Rusya'nın petrol ihracatına sınır getirilmesi ve G7 ülkelerinin Rusya'nın petrol ihracatında sabit fiyat uygulayacak olması etkili oldu.

Aralıkta petrol ambargosunun uygulamaya başlamasıyla birlikte küresel ham petrol arzında azalma beklentisi de fiyatların yükselişini destekledi.

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu şubatta petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.

Öte yandan, Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasının sebep olduğu ekonomik yavaşlamanın etkisiyle ülkedeki ham petrol talebinin düşmesi ve küresel resesyon endişelerinin artması, petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gitmiş ve İngiltere Merkez Bankası da dün, İngiltere'nin resesyona girdiğini, ülke ekonomisinin iki yıl daha büyümeyebileceğini öngördüğü konusunda uyarıda bulunmuştu.

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