Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,81 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 81,92 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 81,40 ile 80,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 86,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 81,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu.

ABD, AB ve Çin'in ekomideki yavaşlaması

Dünya ekonomilerinde resesyon beklentileri, Çin'de artan COVID-19 vaka sayıları ve ABD dolarının yeniden güç kazanması talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu. Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Çin'de COVID-19 politikasındaki ani yön değişikliğiyle 2022 sonunda katı kontrol tedbirlerinin gevşetilmeye başlanmasının ardından 1,4 milyar nüfuslu ülkede salgın giderek yayılıyor.

Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin COVID-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı "People's Daily" gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Şanghay'ın güneyindeki Cıciang eyaletinde ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan dolar endeksi yeni günde 104,3 seviyesinde yatay seyrediyor.

Öte yandan, Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması ise piyasalarda küresel arz daralması endişelerini besleyerek fiyatların düşüşünü sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,92 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 81,40 ile 80,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.