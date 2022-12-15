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Brent petrol fiyatında son durum

Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 09:25
Brent petrol fiyatında son durum

Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının talep endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade etti.

Fed'in kararı ve açıklamaları, doların değerinin artacağına ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik beklentileri yükseltti.

Brent petrolde teknik olarak 82,26 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 82,04 ile 81,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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